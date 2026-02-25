Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Záchrana života na poslední chvíli
Manželé svou rychlou reakcí zachránili zraněné dívce život.
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání osmnáctiletého muže z Českokrumlovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.
K události došlo v pátek 24. 10. 2025 v odpoledních hodinách na silnici třetí třídy č. 14313 u obce Křemže na Českokrumlovsku. Obviněný řidič jedoucí ve směru od obce Chlumeček se zde pravděpodobně nevěnoval řízení a nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povaze a stavu vozovky. Následkem toho po průjezdu pravotočivé zatáčky přejel do protisměru a následně mimo komunikaci, kde narazil boční pravou stranou do vzrostlého stromu.
Při dopravní nehodě utrpěl spolujezdec lehké zranění. Na zadním sedadle vozidla však cestovala také mladistvá dívka, která byla při nehodě vážně zraněna a utrpěla mnohočetná poranění.
Dívka měla však velké štěstí v neštěstí. K dopravní nehodě došlo nedaleko domu, kde zrovna byli na návštěvě manželé Kailovi. Ti se o dopravní nehodě dozvěděli jen díky tomu, že byli zrovna na odchodu z domu. Na nic nečekali a nabídli účastníkům nehody svou pomoc. Ve chvíli, kdy přispěchali k vozidlu, byla již zraněná dívka vyproštěna. Přítomní se ji snažili probrat a poskytnout jí první pomoc, dívka však nereagovala. Manželé následně zjistili, že nedýchá. Okamžitě tedy zahájili resuscitaci nepřímou masáží srdce. Dívka díky tomu začala po několika minutách opět dýchat a následně již byla předána do péče přivolaným záchranářům.
Manželé Kailovi svou rychlou reakcí dívce bezesporu zachránili život, za což jim patří velké uznání a poděkování.
Obviněnému řidiči hrozí v případě uznání viny u soudu trest odnětí svobody v rozmezí šesti měsíců až čtyř let.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
25. února 2026