Záchrana života mladé dívky, která se chtěla sebepoškodit
Velitel policie díky empatickému chování si získal důvěru mladé dívky.
Operační důstojník na začátku tohoto týdne na linku 158 přijal oznámení od mladé dívky, která uvedla, že se nachází u železničního mostu v Ostravě-Zábřehu, spolykala několik různých léků, má u sebe nůž, není jí dobře a chce skočit pod tramvaj. S oznamovatelkou bylo velice těžké udržet telefonický hovor a získat bližší informace k místu, kde se zrovna nachází. Jediná informace, kterou policisté disponovali, byla, že je poblíž mostu a teče tam řeka Odra. Tato událost byla okamžitě předána kolegům do terénu. Policisté z oddělení hlídkové služby včetně Velitele policie propátrávali okolí, přičemž zhruba do deseti minut od oznámení dorazili ke garážím na ulici U Výtopny, kde u železniční trati v přilehlém lesíku nalezli dívku, která sama sebe ohrožovala nožem. Ta zpočátku s muži zákona vůbec nespolupracovala. Velitel policie s ní navázal komunikaci a snažil se jí uklidnit. Působila rozrušeně a nejprve policistům nevěřila. Díky jejich přístupu si nakonec získali její důvěru a nůž před nimi odhodila. Následně bylo zjištěno, že si dívka již před tím stačila způsobit řezné zranění na předloktí. Policisté ji na místě ošetřili a po celou dobu uklidňovali. Poté byla předána do rukou záchranářů, kteří ji převezli do nemocničního zařízení.
Dne 10. prosince 2025
