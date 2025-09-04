Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Záchrana života
Policisté z OOP Žatec a OHS Postoloprty úspěšně resuscitovali osmačtyřicetiletou ženu.
V jednom z uplynulých dnů byli policisté z OHS Postoloprty a OOP Žatec vysláni v rámci spolupráce složek IZS do jedné z žateckých ulic, kde zkolabovala žena. Tou dobou se již na místě nacházel policista v osobním volnu, který slyšel volání o pomoc a přispěchal do zahrady, kde započal nepřímou masáž srdce.
Po příjezdu uniformovaných strážců zákona nadále pokračoval v masáži, a to až do vyčerpání sil. Poté si resuscitaci dotyčné v přímém ohrožení života převzali jeho kolegové ve službě. Záchranáři si mezitím mohli připravit potřebné vybavení ke stabilizaci a následně konat své poslání. V devatenácté minutě, od počátku resuscitace, se policistům a všem přítomným podařilo obnovit základní životní funkce u osmačtyřicetileté ženy. Po dalších nezbytných úkonech byla osoba převezena do jedné z pražských nemocnic.
Tito policisté významnou měrou přispěli k záchraně toho nejcennějšího, a sice lidského života.
4. září 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje