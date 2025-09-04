Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Záchrana života

Policisté z OOP Žatec a OHS Postoloprty úspěšně resuscitovali osmačtyřicetiletou ženu. 

 V jednom z uplynulých dnů byli policisté z OHS Postoloprty a OOP Žatec vysláni v rámci spolupráce složek IZS do jedné z žateckých ulic, kde zkolabovala žena. Tou dobou se již na místě nacházel policista v osobním volnu, který slyšel volání o pomoc a přispěchal do zahrady, kde započal nepřímou masáž srdce.

 Po příjezdu uniformovaných strážců zákona nadále pokračoval v masáži, a to až do vyčerpání sil. Poté si resuscitaci dotyčné v přímém ohrožení života převzali jeho kolegové ve službě. Záchranáři si mezitím mohli připravit potřebné vybavení ke stabilizaci a následně konat své poslání. V devatenácté minutě, od počátku resuscitace, se policistům a všem přítomným podařilo obnovit základní životní funkce u osmačtyřicetileté ženy. Po dalších nezbytných úkonech byla osoba převezena do jedné z pražských nemocnic.

 Tito policisté významnou měrou přispěli k záchraně toho nejcennějšího, a sice lidského života.

4. září 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 