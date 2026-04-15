Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Záchrana života

Policisté z oddělení hlídkové služby pomohli zachránit muže, který propadl sklem a způsobil si masivní krvácení v oblasti hrudníku. 

Operační důstojník vyslal koncem března policisty z oddělení hlídkové služby Prahy I do ulice Žufanova v Praze 6, kde se měl nacházet v jednom z bytů zraněný muž. Policisté se po příjezdu na místo spojili s oznamovatelkou, která jim ukázala, ve kterém bytě se zraněný nachází, a jelikož byly dveře zabouchnuté, museli je urychleně vykopnout. Uvnitř nalezli muže, který seděl na zemi a velmi silně krvácel v oblasti hrudníku. Okamžitě tak využili svůj záchranářský batoh, rozstříhali oděv poškozeného a velmi hlubokou ránu utěsnili obvazovým materiálem. Ihned poté dorazili na místo záchranáři, kteří si muže převzali do své péče, a policisté jim poskytovali asistenci až do převozu do nemocnice. Policisté šetřením na místě zjistili, že sedmašedesátiletý muž zavrávoral, nešťastnou náhodou rozbil skleněnou výplň dveří a dlouhý střep ho zasáhl mezi podpažím a prsním svalem, čímž mu způsobil velmi hlubokou ránu. 

Policisté ve svých vozidlech již standardně vozí záchranářské batohy a absolvují množství zdravotnických kurzů a toto byl tento rok již několikátý případ, kdy využili své dovednosti a výrazně tak mohli přispět k další záchraně lidského života. 

por. Richard Hrdina
15. dubna 2026

