Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Záchrana života
Klatovští policisté zachránili život muži, který po havárii zůstal zaklíněn v hořícím autě.
Policisté praporčík Petr Andrlík a podpraporčík Martin Morava z obvodního oddělení Klatovy při nástupu do služby 9. června letošního roku netušili, jaké drama se šťastným koncem na ně čeká. Krátce před jednadvacátou hodinou přijali oznámení o havárii osobního vozidla na silnici II/191 poblíž obce Novákovice na Klatovsku, které začalo hořet. Jako nejbližší hlídka se namísto dostavili během několika minut, kdy už z dálky viděli plameny z hořícího vozidla a bylo jim jasné, že jde o čas a musí jednat velice rychle. Po zastavení vyskočili z auta, kdy podpraporčík Martin Morava vzal hasící přístroj a začal hasit plameny šlehající z motorového prostoru převráceného vozidla ležícího na střeše. Mezi tím praporčík Petr Andrlík rozbil několika údery teleskopickým obuškem sklo u dveří spolujezdce, které následně musel rukama vytrhnout, aby jej odstranil. Během několika vteřin instruoval osmačtyřicetiletého řidiče zaklíněného ve vozidle, který byl při vědomí a komunikoval, aby odepnul bezpečnostní pás a nasměroval nohy k okénku. Policisté následně za pomoci dalších dvou mužů, kteří u místa havárie zastavili a poskytli pomoc, vytáhli řidiče z hořícího vozidla ven a přenesli do bezpečí, kde ho předali do péče záchranářů, kdy byl dále letecky transportován do lékařského zařízení.
Následným šetřením policisté zjistili, že osmačtyřicetiletý řidič jel s vozidlem značky Jeep ve směru od Klatov na Janovice nad Úhlavou, kde poblíž obce Novákovice z dosud nezjištěných příčin vyjel v mírné pravotočivé zatáčce mimo pozemní komunikaci a v levém příkopu narazil do betonové propustě. Po nárazu bylo vozidlo katapultováno mimo pozemní komunikaci, kde zůstalo převrácené na střeše a začalo hořet. Okolnostmi a příčinou této havárie se policisté nadále zabývají.
Za tento odvážný čin patří oběma zmíněným policistům obrovské poděkování, respekt a obdiv, neboť při malém zaváhání a časové prodlevě mohlo dojít k tragédii. Stejné poděkování, respekt a obdiv patří i dvěma mužům z Klatovska, kteří neváhali a odvážně pomohli policistům v záchraně lidského života.
nprap. Michal Schön
12. června 2026