Záchrana života
Lhostejnost nepomáhá, ale všímavost může zachránit i lidský život.
Pro policisty praporčíka Pavla Petergáče a praporčíka Petra Tomka z obvodního oddělení Sušice začala služba v neděli 24. května 2026 běžným způsobem, kdy se po nástupu do služby věnovali svým povinnostem. Vše se pro ně změnilo kolem půl čtvrté odpoledne po přijetí oznámení o muži, který se nacházel ve vodě na kraji jezu v řece Otavě. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že na horním okraji jezu leží muž na zádech, který se nehýbe a nekomunikuje. U muže v řece stály dvě odvážné ženy, které ho držely, aby jej nestrhl proud řeky pod jez. Policisté neprodleně vběhli do vody na horní část jezu a muže vytáhli na břeh, kde mu poskytli prvotní ošetření a následně předali do péče záchranářů. Tímto jim patří velké poděkování za záchranu osoby, u které mohlo snadno dojít k utonutí. Dále zjistili, že devětatřicetiletý muž ze Sušice byl pod silným vlivem alkohol, který ho ochromil, aby se z vody dostal sám.
Obrovský obdiv, respekt a poděkování patří šestapadesátileté ženě z Kašovic na Sušicku a třiašedesátileté ženě ze Sušice, které skočily do řeky, řeku přeplavaly a do příjezdu policejní hlídky muže držely, aby nebyl proudem vody stažen pod jez. Jak se později podařilo zjistit, muž na kraji jezu ležel téměř hodinu a nikdo z okolí tomuto nevěnoval pozornost. Jen díky tomu, že oběma ženám situace nepřišla lhostejná, nedošlo ke zbytečnému vyhasnutí lidského života.
nprap. Michal Schön
26. května 2026