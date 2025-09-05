Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Záchrana života
Policisté z obvodního oddělení Klatovy zachránili muže, který byl dva dny v bytě zaklíněn mezi nábytkem.
Ve středu 3. září krátce před tři čtvrtě na tři odpoledne přijali klatovští policisté oznámení od jednapadesátiletého muže, že se mu nedaří kontaktovat jeho kamaráda, který žije sám, nemá v okolí žádné příbuzné a trpí zdravotními obtížemi. Oznamovatel za kamarádem dochází pravidelně každé dva dny, kdy mu pomáhá se vším potřebným. Policisté prap. Petr Andrlík společně s nprap. Martinem Moravou se dostavili na adresu bytu, kde bydlí oznamovatelův kamarád. Nejprve se snažili na muže dozvonit, což se jim nepodařilo. Po chvíli z bytu slyšeli velmi tichý zvuk a nabyli podezření, že by se v bytě mohl nacházet muž v ohrožení života a zdraví. Právě v tento okamžik se rozhodli pro vykopnutí dveří a vstup do bytu. Po úspěšném překonání vstupních dveří bytu nalezli čtyřiasedmdesátiletého muže v ložnici, kde byl zaklíněn v přibližně šestnácticentimetrové mezeře mezi gaučem a postelí. Zesláblého a poraněného muže z mezery vyprostili, poskytli mu první pomoc a přivolali záchrannou zdravotnickou službu. Dále se pak od něho dozvěděli, že v mezeře ležel ve zkroucené a nepříjemné poloze přibližně dva dny, kdy se nemohl pohnout.
Tento případ měl šťastný konec díky oznámení kamaráda, rychlé reakci policistů a správnému rozhodnutí, které je v takovýchto momentech nejdůležitější, především když jde o záchranu lidského života nebo zdraví. Za to těmto policistům z obvodního oddělení Klatovy patří velké poděkování a respekt!
nprap. Michal Schön
5. září 2025