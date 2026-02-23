Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Záchrana života
Policisté z Obvodního oddělení policie Louny napomohli k záchraně toho nejcennějšího.
Před pár dny, těsně před jednou hodinou ranní, přijali policisté na tísňové lince urgentní oznámení, a sice indikující přímé ohrožení života. Strážci zákona z Obvodního oddělení Louny byli poblíž, když dané volání operačního důstojníka zachytili ve vysílačce, proto neváhali a ihned vyrazili do obce ležící mezi Počerady a Žatcem, a to i přestože obec nespadala do jejich působnosti. Věděli totiž, že mohou podat pomocnou ruku jako první.
Hlídka složená z prap. Tomáše Krupičky a prap. Filipa Renče na místo dorazila během krátkého časového sledu a ve spolupráci s ostatními přítomnými uvedla ohroženého do resuscitační polohy, rozstřihla jeho oděv a započala nepřímou masáž srdce. Záchranáři si mezitím mohli připravit potřebné vybavení k jeho stabilizaci, přičemž v tomto pomáhala taktéž hlídka z Oddělení hlídkové služby Postoloprty, která jako další dorazila na místo. Po dlouhých zhruba 45 minutách se policistům a všem přítomným podařilo obnovit základní životní funkce u 62 letého muže. Následoval transport ohroženého do vozidla zdravotnické záchranné služby, který po dalších nezbytných úkonech zamířil do nemocnice.
Tito policisté významnou měrou přispěli k záchraně toho nejcennějšího, a sice lidského života.
23. února 2026
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje