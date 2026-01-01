Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Záchrana tonoucího muže v řece Ostravici v centru Ostravy
Jen do několika málo minut byli na místě policisté, kteří okamžitě poskytli muži první pomoc.
Ve středu 4. února 2026 kolem poledne na tísňové linky (158, 112 i 155) bylo přijato několik oznámení o topícím se muži v řece Ostravice na úrovni Sýkorova mostu v centru Ostravy. Operační důstojník ihned informaci předal otevřeným kanálem kolegům, kteří byli v terénu. Několik hlídek na relaci okamžitě zareagovalo. Jen do několika málo minut byli na místě jako první policisté z oddělení hlídkové služby. Vzhledem k tomu, že se k řece policisté museli dostat tzv, „po vlastních nohou“, nechali odstavené služební vozidlo, z kufru vzali lékárničku, záchranářský házecí pytlík a běželi podél břehu. Jeden z policistů v řece viděl nehybné tělo, ani na chvilku nezaváhal a doslova za tonoucím mužem do vody skočil. Během chvilky se muže z řeky podařilo vytáhnout, přičemž strážci zákona společnými silami započali resuscitaci. Na místo se za krátkou dobu dostavil také Velitel policie, který celou situaci začal koordinovat. Krátce na to na místo přijeli zdravotníci, kteří si muže převzali a pokračovali v jeho záchraně.
Nyní se celou událostí zabývají kriminalisté z centra Ostravy, kteří zjišťují, co samotné události předcházelo.
dne 5. února 2026
por. Bc. Eva Michalíková