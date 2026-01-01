Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Záchrana přísně chráněného opeřence
Čápa černého si do péče převzali záchranáři živočichů.
Policisté po příchodu do služby málokdy tuší, co je bude v následujících hodinách čekat. Realitou zůstává, že většinou řeší spíše nepříjemné situace. Nestává se totiž příliš často, aby je náplň dne překvapila pozitivně. Přesně takové ale bylo včerejší dopoledne na Obvodním oddělení policie v Otrokovicích.
Sled událostí vedoucích k záchraně života přísně chráněného zvířete odstartoval telefonát na linku tísňového volání policie od pozorného pejskaře, který si při ranním venčení psů v Tlumačově všiml v trávě zraněného čápa černého, kterému zlomené křídlo nedovolilo vzlétnout.
Nálezci nebyl osud krásného ptáka lhostejný. Po několika telefonátech na různá místa, kde mu nedokázali pomoci, nakonec zavolal na policii. Policisté vyrazili na místo.
Čáp se sice před hlídkou schoval do hustého křoví, ale to policistům v pomoci nezabránilo. Jelikož nemají školení ani vybavení na záchranu zvířat, zavolali si na pomoc místní hasiče se speciální odchytovou sítí, kteří zvíře bezpečně odchytili a převezli na policejní oddělení.
Pak už šlo všechno jako po drátkách. Policisté zavolali do záchranné stanice živočichů. Tamní expert slíbil pomoc a netrvalo dlouho, než si pro opeřeného maroda přijel a odvezl ho do bezpečí. Věříme, že při správné péči se náš pacient brzy zotaví a opět roztáhne křídla.
Pozornému nálezci děkujeme, že nebyl lhostejný!
31. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková