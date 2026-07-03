Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Začátek prázdnin na českých silnicích
Policisté se zaměřili na zvýšený provoz v období letních dovolených a prázdnin.
Ve dnech 26. a 27. června 2026 proběhla v Libereckém kraji celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, jejíž zaměření se týkalo kontrol řidičů v období letních prázdnin, zejména na jejich začátku. Cílem kontrol je snížení nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích a snížení celkového počtu řidičů nedodržujících obecně platná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.
Policisté během této akce zkontrolovali celkem 879 vozidel a odhalili přes 190 přestupků v dopravě. Třicet řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost, kdy ve třinácti případech se jednalo o překročení rychlosti v obci a v sedmnácti případech mimo obec. Dvacet čtyři řidičů nepoužilo bezpečnostní pás nebo jiný zádržný systém. Jedenáct řidičů drželo za jízdy telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. U 66 vozidel policisté zjistili nevyhovující technický stav. Třináct přestupků se týkalo způsobu jízdy. Dalšími přestupky řidičů bylo také nedovolené předjíždění, nedání přednosti a neuhrazení dálničních poplatků.
U jednoho z řidičů motorových vozidel zjistili policisté požití alkoholu, u dalšího pro změnu požití jiných návykových látek. Kontrolám se nevyhnuli ani cyklisté, dva jeli na kole pod vlivem drog a jeden pod vlivem alkoholu. Během kontrol byl odhalen i řidič, který se dopustil trestného činu maření úředního rozhodnutí tím, že řídil vozidlo v době, kdy měl vysloven platný zákaz řízení. Tento hříšník byl hlídkou na místě zadržen.
188 přestupků policisté projednali příkazy na místě v celkové výši 173 300 Kč a zbylé přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu. Policisté budou v těchto kontrolách i nadále pokračovat.
nprap. Libor Barták
3. července 2026