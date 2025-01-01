Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Začalo hlavní období společných lovů
Policisté dohlížejí na účastníky honů.
Během uplynulého víkendu policisté z litoměřického Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontrolovali účastníky honů v litoměřickém okrese.
Účastníci honů předkládali ke kontrolám své zbraně, průkazy ke zbraním a zbrojní průkazy (v případě cizího státního příslušníka Evropský zbrojní pas). Policisté kontrolovali technický stav zbraní (mechanické poškození, korozi, nadměrnou vůli atd.) a zda čísla zbraní souhlasí s předloženými doklady. V rámci kontroly střeliva byla pro ně důležitá shoda s používanou zbraní a technický stav střeliva.
V rámci kontrol byly také prováděny také orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu.
Při provedených kontrolách na Roudnicku i Lovosicku byly všechny dechové zkoušky negativní. Ani při kontrolách zbraní a dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Rovněž v loňském roce proběhly v litoměřickém okrese v období společných honů všechny kontroly na jedničku a policisté nezjistili ze strany účastníků žádné prohřešky.
Kontrolní akce budou pokračovat i v následujících týdnech.
12. 11. 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje