Začala přestavba křižovatky dálnice D1 a D2
Řidičům doporučuje maximálně sledovat provoz, zejména při dojíždění do kolon. [VIDEO]
První den ostrého provozu
Přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně byla zahájena a začátek prvního pracovního dne ostrého provozu proběhl bez mimořádné události. O víkendu došlo v místě ke změně dopravního značení. Pondělní provoz byl podle očekávaní silný, místem denně projíždí až 80 tisíc vozidel. Rekonstrukce křižovatky D1 a D2 je součástí rozšíření dálnice D1 na šest pruhů mezi Kývalkou a Holubicemi, které má být dokončeno do roku 2032.
Role policie a preventivní opatření
Policie ČR zvýšila počet dopravních hlídek v oblasti křižovatky D1 a D2, a to nejen na dálnicích, ale také na souběžných komunikacích nižších tříd. Hlídky působí především preventivně, aby se předešlo nehodám, které by mohly způsobit dlouhé kolony a negativně ovlivnit bezpečnost a plynulost dopravy. Zvláštní pozornost je věnována tranzitní nákladní dopravě, jejíž průjezd okolními komunikacemi je zakázán dopravním značením. Policisté budou mít plánované služby právě na těchto komunikacích, aby kontrolovali dodržování zákazu a udržovali tranzitní dopravu na dálnici. V případě nehod budou policisté reagovat co nejrychleji, aby minimalizovali dopady na dopravní situaci. V co největší míře budou na dálnici také nasazováni policisté na motocyklech. Jejich výhodou je schopnost rychle se pohybovat i v hustém provozu a zúžených jízdních pruzích, díky čemuž mohou policisté pružněji reagovat na vzniklé dopravní komplikace či nehody v oblasti probíhající stavby.
Dohledové centrum
Významnou roli sehraje dohledové centrum, které se nachází na dálničním oddělení v Chrlicích. Je klíčovým prvkem pro monitorování a řízení dopravy v souvislosti s výstavbou a rekonstrukcí dálnic D1 a D2. Zajišťuje nepřetržitý dohled nad provozem a koordinuje policejní zásahy například při dopravních nehodách nebo jiných událostech, kdy je třeba co nejrychleji zprovoznit dálnici. Dále také přijímá a vyhodnocuje informace týkající se provozu na dálnicích.
Dopravní rady pro řidiče
Řidičům se doporučuje maximálně sledovat provoz, zejména při dojíždění do kolon, kde je riziko vzniku nehod při nepozornosti zvýšené. Během průjezdu stavbou je nutné věnovat zvláštní pozornost dopravnímu značení, které se může v průběhu stavby měnit. Je třeba počítat s vytvářením dlouhých kolon, zejména v dopoledních a odpoledních hodinách, a proto je vhodné vyrazit s časovou rezervou. Pokud je to možné, je vhodné zvážit využití objízdných tras, aby se předešlo zbytečnému zdržení. Důležité je rovněž sledovat aktuální dopravní zpravodajství.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 13. října 2025.