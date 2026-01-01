Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Začal máj, lásky čas
Policisté z obvodního oddělení Havířov 3 se nyní zabývají dalším podvodným jednáním, ve kterém se pachatel představuje jménem známého zpěváka.
Poškozená 43letá žena žila v domnění, že si zhruba rok přes aplikaci Telegram píše se známým zpěvákem. Vzhledem k tomu, že je jeho fanynkou, jí zpočátku nedošlo, že by se mohlo jednat o podvod. Dopisovat si začali na konci roku 2024 a hlavním tématem jejich konverzací měla být láska. V březnu letošního roku měl „zpěvák“ poprvé poškozenou poprosit o finanční výpomoc pro jeho rodinu. Poškozená v zamilovanosti zaslala necelých 25 000 korun na číslo účtu, který jí dal pachatel. Později chtěl „zpěvák“ po ženě další finanční prostředky, které se snažil vylákat jak krásnými slovy o tom, že je hodná a miluje ji, ale také nátlakem. Důvěřivá žena zaslala ještě několik plateb v celkové výši zhruba 55 000 korun. Po poslední platbě se ženě ozvala osobní bankéřka s dotazem na provedené platby, jelikož se jí zdály podezřelé. Banka následně poškozené zablokovala účet. Celkem „zpěvákovi“ odeslala necelých 80 000 korun. Nyní z velké zamilovanosti prozřela a uvědomila si, že naletěla podvodníkovi.
Opakovaně upozorňujeme veřejnost, že v kyberprostoru se může kdokoli vydávat za kohokoli. Nikdy nevíte, kdo na druhé straně sedí. Kyberprostor není reálný život a kyberláska není opravdová. Nezasílejte své finanční prostředky neznámým lidem, i když vám říkají krásné věci či vytváří psychický nátlak.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku, 12. května 2026