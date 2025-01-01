Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zabýváme se hanlivými komentáři na internetu
Policisté zjišťují, kdo stojí za profily diskutujících.
Brněnští policisté se od středy zabývají případem hanlivých a urážlivých komentářů, které se objevily v diskusi pod fotografií malého školáka na sociální síti. Zjišťují, kdo ve skutečnosti stojí za profily, které tyto komentáře zveřejnily. I online komunikace podléhá zákonným pravidlům – anonymita internetu nikoho nezbavuje odpovědnosti za své jednání. Diskuse na internetu by měla být vždy vedena slušně a s respektem. Nevhodné vyjádření v diskusi na internetu může naplnit i kvalifikaci některého z trestných činů.
Celý případ odstartovalo zveřejnění fotografie malého školáka na veřejném profilu jeho matky. Snímek se začal rychle šířit internetem bez jakékoli kontroly. Zastavit zveřejněnou informaci ve virtuálním prostoru je bohužel téměř nemožné. Na problematiku ochrany soukromí dětí na internetu upozorňuje preventivní projekt Policie ČR „Nebudujte svému dítěti digitální stopu“. Ten si klade za cíl vzdělávat zejména rodiče, kteří mnohdy nevědomky vystavují své děti značnému riziku. Zveřejněné údaje, kterými může být například fotografie, mohou snadno sloužit k identifikaci a sledování dítěte. Rodiče by proto měli být velmi opatrní, jaké informace sdílejí a na jakých platformách, aby minimalizovali rizika spojená s digitální stopou svých dětí.
por. David Chaloupka, 4. září 2025