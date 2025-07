Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zabezpečte svůj domov před zloději

BRNO: Policisté řeší dva případy vloupání do bytu a rodinného domu. Zmizely převážně šperky.

Během včerejšího dopoledne došlo ke dvěma případům vloupání do bytu a rodinného domu v Králově Poli. Do bytu se dosud neznámý pachatel vloupal po poškození zámku vstupních dveří a odnesl si zlaté šperky, notebooky a peníze. Majiteli způsobil škodu téměř dvě stě tisíc korun. Do rodinného domu zloděj vnikl přes ventilační okno. Dům prohledal a vzal historické mince, šperky a peníze. Škoda v tomto případě byla vyčíslena přibližně na sto tisíc korun. Policisté nyní zjišťují další skutečnosti a oba případy prověřují.

Nedávejte zlodějům šanci



Prázdniny odstartovaly, léto je v plném proudu a nastal čas dovolených, což může být příznivá doba pro zloděje. Přestože jsou statistické výstupy rok od roku příznivější, stále se jedná o jednu z nejčastějších trestných činností, které se ovšem dá zabránit dodržováním určitých pravidel.

Zabezpečte svůj domov jako pevnost:

Dveře a okna jsou nejčastější vstupní body – vždy je pečlivě uzamkněte.

Investujte do kvalitních zámků, bezpečnostního kování a alarmů.

U přízemních oken zvažte bezpečnostní skla a nezapomeňte na balkónové dveře.

Sociální sítě:

Neoznamujte, že jste pryč – zloději sledují i online svět.

Fotky z dovolené sdílejte až po návratu.

Zkontrolujte nastavení soukromí – víte, kdo všechno vás sleduje?

Sousedé – často nejlepší hlídači:

Domluvte se, aby vám vybírali poštu, větrali nebo rozsvěceli světla.

Vytvořte dojem, že je někdo doma.

Nepodceňujte prevenci a užijte si léto bez starostí!

por. Andrea Cejnková, 4. července 2025

vytisknout e-mailem