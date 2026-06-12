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Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Zabezpečte se!

Policisté kontrolovali zabezpečení rekreačních objektů na Šumpersku. 

V souvislosti s připomínkou Evropského dne proti vloupání, který upozorňuje na význam prevence majetkové trestné činnosti a ochrany domovů před zloději, uspořádala Policie České republiky ve čtvrtek 11. června 2026 na Šumpersku preventivní akci s názvem „Zabezpečte se!“. Akce byla zaměřena na kontrolu a zvyšování povědomí o zabezpečení rekreačních objektů, chat a chalup před vloupáním.

Do akce byli zapojeni policisté z hlídkové služby a policejní psovod se služebním psem Adinem a tříměsíčním štěnětem Acem, které se připravuje na budoucí služební výcvik. V průběhu dne navštěvovali vytipované rekreační oblasti, kontrolovali okolí objektů a současně hovořili s jejich majiteli o možnostech zabezpečení majetku. Policisté předávali informační materiály a poskytovali praktické rady, jak minimalizovat riziko vloupání zejména v období, kdy objekty zůstávají delší dobu bez dozoru.

Přestože většina majitelů věnuje zabezpečení svých nemovitostí pozornost, stále se setkáváme s případy, kdy pachatelé využijí nedostatečně zabezpečených dveří, oken nebo volně přístupných přístřešků a hospodářských budov. Škody způsobené vloupáním často několikanásobně převyšují hodnotu odcizených věcí.

Policie České republiky proto doporučuje majitelům rekreačních objektů dodržovat několik základních zásad:

·        Při odjezdu vždy řádně uzamkněte dveře, okna i vedlejší vstupy.

·        Nenechávejte v objektu větší finanční hotovost ani cennosti.

·        Označte si cenné předměty a pořiďte si jejich fotodokumentaci.

·        Využívejte kvalitní zámky, bezpečnostní kování a případně elektronické zabezpečovací systémy.

·        Pravidelně kontrolujte stav objektu nebo požádejte o dohled důvěryhodnou osobu či sousedy.

·        Neponechávejte v okolí objektu volně přístupné nářadí, žebříky či jiné předměty, které by mohly pachatelům usnadnit vniknutí.

·        Zvažte instalaci osvětlení s pohybovým čidlem nebo kamerového systému.

Policisté současně připomínají, že důležitou roli hraje i vzájemná všímavost občanů. Pokud si lidé všimnou podezřelých osob nebo vozidel pohybujících se v okolí rekreačních oblastí, měli by neprodleně kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158.

Preventivní akce „Zabezpečte se!“ je součástí dlouhodobé snahy Policie České republiky předcházet majetkové trestné činnosti a zvyšovat bezpečnost občanů i jejich majetku. Současně se připojuje k aktivitám realizovaným v rámci Evropského dne proti vloupání, jehož cílem je upozornit veřejnost na význam kvalitního zabezpečení obydlí a rekreačních objektů a snížit počet případů vloupání.

12. června 2026
por. Mgr. Ladislav Jílek

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Zabezpečte se!

Zabezpečte se! 

Detailní náhled

Zabezpečte se!

Zabezpečte se! 

Detailní náhled

Zabezpečte se!

Zabezpečte se! 

Detailní náhled

Zabezpečte se!

Zabezpečte se! 

Detailní náhled

Zabezpečte se!

Zabezpečte se! 

Detailní náhled

Zabezpečte se!

Zabezpečte se! 

Detailní náhled

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