Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Zabezpečte se!
Policisté kontrolovali zabezpečení rekreačních objektů na Šumpersku.
V souvislosti s připomínkou Evropského dne proti vloupání, který upozorňuje na význam prevence majetkové trestné činnosti a ochrany domovů před zloději, uspořádala Policie České republiky ve čtvrtek 11. června 2026 na Šumpersku preventivní akci s názvem „Zabezpečte se!“. Akce byla zaměřena na kontrolu a zvyšování povědomí o zabezpečení rekreačních objektů, chat a chalup před vloupáním.
Do akce byli zapojeni policisté z hlídkové služby a policejní psovod se služebním psem Adinem a tříměsíčním štěnětem Acem, které se připravuje na budoucí služební výcvik. V průběhu dne navštěvovali vytipované rekreační oblasti, kontrolovali okolí objektů a současně hovořili s jejich majiteli o možnostech zabezpečení majetku. Policisté předávali informační materiály a poskytovali praktické rady, jak minimalizovat riziko vloupání zejména v období, kdy objekty zůstávají delší dobu bez dozoru.
Přestože většina majitelů věnuje zabezpečení svých nemovitostí pozornost, stále se setkáváme s případy, kdy pachatelé využijí nedostatečně zabezpečených dveří, oken nebo volně přístupných přístřešků a hospodářských budov. Škody způsobené vloupáním často několikanásobně převyšují hodnotu odcizených věcí.
Policie České republiky proto doporučuje majitelům rekreačních objektů dodržovat několik základních zásad:
· Při odjezdu vždy řádně uzamkněte dveře, okna i vedlejší vstupy.
· Nenechávejte v objektu větší finanční hotovost ani cennosti.
· Označte si cenné předměty a pořiďte si jejich fotodokumentaci.
· Využívejte kvalitní zámky, bezpečnostní kování a případně elektronické zabezpečovací systémy.
· Pravidelně kontrolujte stav objektu nebo požádejte o dohled důvěryhodnou osobu či sousedy.
· Neponechávejte v okolí objektu volně přístupné nářadí, žebříky či jiné předměty, které by mohly pachatelům usnadnit vniknutí.
· Zvažte instalaci osvětlení s pohybovým čidlem nebo kamerového systému.
Policisté současně připomínají, že důležitou roli hraje i vzájemná všímavost občanů. Pokud si lidé všimnou podezřelých osob nebo vozidel pohybujících se v okolí rekreačních oblastí, měli by neprodleně kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158.
Preventivní akce „Zabezpečte se!“ je součástí dlouhodobé snahy Policie České republiky předcházet majetkové trestné činnosti a zvyšovat bezpečnost občanů i jejich majetku. Současně se připojuje k aktivitám realizovaným v rámci Evropského dne proti vloupání, jehož cílem je upozornit veřejnost na význam kvalitního zabezpečení obydlí a rekreačních objektů a snížit počet případů vloupání.
12. června 2026
por. Mgr. Ladislav Jílek