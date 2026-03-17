Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům!“
Policisté kontrolovali chaty u řeky Ohře.
Policisté provádějí kontroly chat a chalup opakovaně v průběhu celého roku. Nejen v zimě, ale také v těchto měsících jsou kontroly intenzivnější a na rekreační lokality se zaměřují také policejní psovodi. V těchto dnech se v rámci preventivního projektu na ochranu majetku s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ policisté více zaměřili na chatové oblasti na Terezínsku v okolí řeky Ohře.
Namátkovou kontrolu zabezpečení rekreačních objektů provedla hlídka policejních kynologů a preventistů. Doprovázel je služební pes Albert, Becher a naše nová policejní posila - štěňátko Vegass.
Kontrola rekreačních objektů za účasti čtyřnohých „parťáků“ proběhla tentokrát na jedničku a nebylo naštěstí zjištěno žádné narušení objektů.
Při této preventivní akci policisté kontrolovali zajištění oken, dveří a dalších možných vstupních otvorů do chat a chalup. Současně sledovali, zda některý z objektů nebyl narušen.
Přítomným chatařům předávali preventivní informace a doporučení, jak minimalizovat riziko vykradení jejich přechodného obydlí.
Někteří chataři se již vydávají na kontrolu svých letních příbytků a mohou zjistit, že jejich objekt navštívil nezvaný host. Jak se mají v takovém případě zachovat?
Co dělat je-li rekreační objekt vykraden?
Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.
Je důležité dodržovat některá doporučení, která mohou pachatele od krádeže odradit.
- V prvé řadě je nutné zabránit zloději vstup do objektu kvalitním zámkovým systémem, odolnými dveřmi, mřížemi na oknech a uzamykatelnými okenicemi.
- Pozemek objektu mít kvalitně oplocen.
- Další důležitou zásadou je neponechávat v chatě nebo chalupě cenné věci. Zloději se zaměřují na elektrické nářadí, rádia, televize, starožitnosti, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další předměty.
- V okolí objektu nenechávat žebříky či nářadí, které by pachatel mohl využít k vloupání.
- Zajistit si kvalitní osvětlení objektu a jeho okolí a také světla s automatickým spínačem, která se rozsvítí, pokud se pohybuje někdo v okolí.
- Pokud ve vaší blízkosti natrvalo bydlí vstřícní sousedé, lze je požádat o dohled na opuštěný rekreační objekt.
- Vyšším standardem je určitě elektronická ochrana, jejíž využití samozřejmě záleží na zvážení majitele.
vloupání do rekreačních objektůV rámci kampaně „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ dává návod na zabezpečení objektů také mobilní aplikace „Zabezpečte se!“ dostupná v App Store i v Google Play. Aplikace navíc nabízí také přehled certifikovaných odborníků podle regionů.
Informace o možnostech zabezpečení majetku je možné najít také na těchto stránkách.
17. března 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje