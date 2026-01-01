Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zabezpečte se
Policisté v rekreačních areálech upozorňovali na správné zabezpečení rekreačních příbytků a vozidel.
Léto a čas dovolených jsou v plném proudu. Kempování, pobyty u vody a odpočinek na chatkách však nelákají jen poctivé rekreanty, ale bohužl i zloděje. Právě proto vyrazili policejní preventisté do velmi vyhledávaného kempu Merkur v Pasohlávkách, kde upozorňovali rekreanty na možná rizika. Příležitost dělá zloděje ve všech situacích, je tedy důležité i na dovolené mít na paměti také slogan - vaše auto není trezor a z tohoto důvodu nenechávat ve vozidle viditelně žádné cenné a osobní věci.
Na co si dát největší pozor:zabezpečení (6).jpg
- zamykat příbytek
- pozor na volně odložené věci (kola, paddelboardy, koloběžky a další
- ve vozidle nenechávejte viditelně cenné a osobní věci
- kola řádně zamykejte i na nosičích kol
V současné době již mnoho kempů a rekreačních objektů nabízí možnosti, jak zabezpečit své věci v podobě různých trezorů na cennosti, případně cykloboxy. Buďte obezřetní, využívejte tyto nabídky zabezpečení a nenechte si zkazit dovolenou.
por. Zdeňka Procházková, 29. července 2026