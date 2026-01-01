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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zabezpečte se

Policisté v rekreačních areálech upozorňovali na správné zabezpečení rekreačních příbytků a vozidel. 

   Léto a čas dovolených jsou v plném proudu. Kempování, pobyty u vody a odpočinek na chatkách však nelákají jen poctivé rekreanty, ale bohužl i zloděje. Právě proto vyrazili policejní preventisté do velmi vyhledávaného kempu Merkur v Pasohlávkách, kde upozorňovali rekreanty na možná rizika. Příležitost dělá zloděje ve všech situacích, je tedy důležité i na dovolené mít na paměti také slogan - vaše auto není trezor a z tohoto důvodu nenechávat ve vozidle viditelně žádné cenné a osobní věci.

Na co si dát největší pozor:zabezpečení (6).jpgzabezpečení (6).jpg

- zamykat příbytek 

- pozor na volně odložené věci (kola, paddelboardy, koloběžky a další

- ve vozidle nenechávejte  viditelně cenné a osobní věci

- kola řádně zamykejte i na nosičích kol

V současné době již mnoho kempů a rekreačních objektů nabízí možnosti, jak zabezpečit své věci v podobě různých trezorů na cennosti, případně cykloboxy. Buďte obezřetní, využívejte tyto nabídky zabezpečení a nenechte si zkazit dovolenou.

por. Zdeňka Procházková, 29. července 2026

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