Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Zábavní pyrotechnika je dobrý sluha, ale špatný pán!
Silvestrovské nebe v zorném poli dalekohledu policie!
Také v Ústeckém kraji si lidé nedovedou představit oslavy, spojené s loučením se starým rokem a vítáním roku nového, bez zábavní pyrotechniky. Její nákup, skladování a manipulace má však svá jasná pravidla, která dnem 1. 12. 2025 dostála četných úprav. Rozhodně se nevyplatí tato pravidla podceňovat, ať si ty silvestrovské oslavy vychutnáte bez jakékoliv újmy.
Dodržujte proto při použití pyrotechnických výrobků následující zásady:
- Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky!
- Před použitím se řádně seznamte s funkcí výrobku!
- Důkladně si přečtěte a vždy dodržujte návod k použití.
- Kupujte pouze pyrotechnické výrobky, které prošly řádným testováním bezpečnosti, splňují stanovené technické požadavky a jsou vybaveny návodem k použití v češtině!
- Nákup provádějte pouze ve specializovaných obchodech, nikdy ne na tržištích!
- Zakoupené pyrotechnické výrobky ukládejte mimo dosah dětí!
- Některé výrobky zábavní pyrotechniky je zapotřebí před odpálením řádně zajistit proti překlopení, aby odpalované části směřovaly vzhůru do volného prostoru!
- Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství a vždy v bezpečné vzdálenosti od lidí, zvířat a nově také mimo ochranná pásma!
Myslete na to, že několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život nebo život lidem ve vašem okolí!
Během oslav budou policisté dohlížet na veřejný pořádek, zajišťovat ochranu tzv. měkkých cílů, pohybovat se budou v místech s vyšší koncentrací lidí a dohlížet budou i na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Buďte opatrní a zodpovědní, ať si oslavy užijete bez jakékoliv újmy!
Do Nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, životních i pracovních úspěchů.
Nezapomínejte na to, že prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem k našemu bezpečí!
30. prosince 2025
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje