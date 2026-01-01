Za zboží neplatil
Během zhruba čtyř měsíců měl muž z Havířova spáchat třicet jedna skutků.
Začátkem dubna 2026 obvinili havířovští kriminalisté osmačtyřicetiletého muže ze spáchání trestného činu krádeže. Během zhruba čtyř měsíců měl spáchat třicet jedna skutků. Škála zboží, které měl odcizit, byla opravdu široká a pestrá. Jednalo se převážně o parfémy, deodoranty, krémy, holící strojky, žiletky, oblečení, sluchátka, powerbanky nebo pamlsky. Většinou měl „navštěvovat“ obchody v Havířově, ale několikrát měl být také v Ostravě nebo Vratimově.
Postup byl vždy stejný. Odcizené zboží měl uložit do přinesené tašky nebo batohu případně uschovat pod oděv a projít pokladní zónou, aniž by zaplatil. Několikrát neunikl pozornosti personálu, byl předán policii a zboží vráceno na prodejnu.
Podle místa, kde byly krádeže spáchány, se oznámeními o krádežích nejprve zabývali policisté obvodních oddělení Havířov 1 a jejich kolegové z Ostravy-Poruby a Vratimova, případně strážníci městské policie. Výpovědi svědků, kamerové záznamy a také místní a osobní znalost havířovských policistů vedly k ustanovení jednoho podezřelého. Vzhledem k narůstajícímu počtu skutků byli ke spolupráci přizváni také kriminalisté, kteří jej následně obvinili.
Muž svou trestnou činnost nepopíral, ke všem skutkům se přiznal. Uvedl, že většinu zboží prodal náhodným osobám. Všechny získané peníze již měl utratit, jelikož, jak sdělil, potřeboval peníze na svou obživu. Škoda, kterou měl prodejnám způsobit, byla vyčíslena na téměř 35 tisíc korun. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 7. 5. 2026