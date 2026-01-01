Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Za zboží neplatil
Havířovští kriminalisté obvinili muže, který v prodejnách "nakupoval" bez placení
V první polovině letošního března obvinili havířovští kriminalisté pětadvacetiletého muže ze spáchání trestného činu krádeže. Během zhruba tří měsíců měl spáchat dvacet pět skutků. Škála zboží, které měl odcizit, byla opravdu široká. Jednalo se o parfémy, deodoranty, šampóny, sprchové gely, tablety do myčky, kondicionéry, pleťové krémy a masky, obuv, batohy, pečivo, sýry, masné výrobky, káva, alkohol, sladkosti, potravinové doplňky, ale také make up či lubrikační gel. Scénář byl ve všech případech obdobný. Odcizené zboží měl uložit do přinesené tašky či batohu nebo uschovat pod oděv, projít kolem pokladen aniž by zaplatil a poté odejít neznámo kam. V jednom případě v první polovině ledna neunikl pozornosti personálu, ovšem podařilo se mu vysmeknout a i se zbožím utéct.
V pátrání po možném pachateli od prvního oznámení spolupracovali policisté obou havířovských obvodních oddělení, kriminalisté a také strážníci městské policie. Na základě vyhodnocených kamerových záznamů a místní i osobní znalosti ustanovili totožnost možného pachatele. Jeho popis pak významnou měrou přispěl k jeho vypátrání. Bezprostředně po poslední krádeži, při které měl odcizit vitamíny a doplňky stravy, jej na veřejném prostranství podle popisu zaregistrovali strážníci městské policie Havířov a přivolali policisty.
Muž svou trestnou činnost nepopíral, ke všem skutkům se přiznal. Uvedl, že některé zboží měl spotřebovat sám, většinu ovšem prodal náhodným osobám. Všechny získané peníze již měl utratit za nájem, drogy, prostě „celkově za život“. Škoda, kterou měl prodejnám způsobit, byla vyčíslena na téměř 60 tisíc korun. Komisař 3. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná pětadvacetiletého muže obvinil ze spáchání trestného činu krádeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Na rozsudek soudu si ovšem mladý muž počká ve vězení. Za obdobnou majetkovou trestnou činnost byl totiž v nedávné minulosti odsouzen a trest ještě nevykonal.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 16. 3. 2026