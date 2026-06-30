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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Za výčepní zařízení inkasoval peníze hned čtyřikrát

Ti, co za něj zaplatili, nemají ani zařízení a ani své peníze. 

Na inzerát zveřejněný na sociální síti reagovali v uplynulých týdnech hned čtyři zájemci, kteří chtěli koupit výčepní zařízení. Ve všech případech proběhl "prodej a nákup" stejně. Kupující kontaktoval přes zprávy prodávajícího, domluvili se na obchodu, a kupující zaslal peníze za zboží předem. Následně se prodávající odmlčel a neposlal ani výčepní zařízení a ani peníze zpět. Čtyři lidé přišli dohromady o bezmála 15 000 korun. Pokud je to možné, nezasílejte peníze za zboží předem. Dejte přednost osobnímu předání. 

Problematice podvodů v prostředí internetu se věnujeme v rámci projektu Kyberrádce, rady a tipy jak se nestát obětí podvodu naleznete v přiloženém odkaze. 

https://policie.gov.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. června 2026

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