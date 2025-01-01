Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Za vším hledej  ženu

Vyděrač skončil ve vazbě. 

Zlínští kriminalisté obvinili pětačtyřicetiletého muže ze spáchání zločinu vydírání, kterého se měl dopustit opakovaným nátlakem na muže z obce na Zlínsku během letošního léta. Případ je výjimečný nejen razancí, ale i fantazií, s níž obviněný vytvářel nátlakové situace.

Příběh se začal vyvíjet koncem prosince loňského roku, kdy se muž z obce na Zlínsku seznámil v nočním podniku se ženou, se kterou se následně nějakou dobu stýkal, ač žil v partnerském vztahu. Po několika měsících mu z neznámého čísla přišla videonahrávka, na níž tato žena figurovala. Nahrávka v něm vzbudila obavy z možné rodinné či společenské ostudy. Muž začal komunikovat s neznámým prostřednictvím SMS zpráv a zjistil, že mu píše přítel zmíněné ženy.

Ten na něj začal vyvíjet nátlak a zastrašovat ho smyšleným gangem ze Slovenska, s nímž měla žena údajně spolupracovat. Požadoval od něj peníze za ochranu před napadením. V dalších zprávách zase požadoval peníze na vlastní živobytí a stavěl se do role oběti.

Postupně se nátlak stupňoval. Oba muži se dokonce setkali. Vyděrač měl u sebe sekeru a neváhal položit sugestivní otázku: „Jsi připravený zemřít?“ Výhrůžky doplnil tvrzením, že má za sebou dvacet let ve vězení, a pár let navíc mu už neublíží.

Pod tlakem těchto hrozeb poslal muž během srpna a září dvě platby v celkové výši patnáct tisíc korun na účty, které mu vyděrač určil. Následovala další žádost, tentokrát o tři sta tisíc korun na zakoupení drog. To už muže vyděsilo a vydal se na policii podat trestní oznámení.

S oznámením o vydírání přišel na policii ve čtvrtek. Následující den policisté podezřelého zadrželi na čerpací stanici ve Zlíně. Skončil v policejní cele, a po nezbytných úkonech trestního řízení kriminalisté podali návrh na uvalení vazby, kterou soudce okresního soudu akceptoval. V pondělí ho policisté převezli do vazební věznice.

Obviněný muž má v rejstříku trestů dva záznamy za násilnou trestnou činnost a byl z vazby propuštěn koncem července letošního roku. Nyní mu v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

30. září 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 