Za vším hledej ženu
Vyděrač skončil ve vazbě.
Zlínští kriminalisté obvinili pětačtyřicetiletého muže ze spáchání zločinu vydírání, kterého se měl dopustit opakovaným nátlakem na muže z obce na Zlínsku během letošního léta. Případ je výjimečný nejen razancí, ale i fantazií, s níž obviněný vytvářel nátlakové situace.
Příběh se začal vyvíjet koncem prosince loňského roku, kdy se muž z obce na Zlínsku seznámil v nočním podniku se ženou, se kterou se následně nějakou dobu stýkal, ač žil v partnerském vztahu. Po několika měsících mu z neznámého čísla přišla videonahrávka, na níž tato žena figurovala. Nahrávka v něm vzbudila obavy z možné rodinné či společenské ostudy. Muž začal komunikovat s neznámým prostřednictvím SMS zpráv a zjistil, že mu píše přítel zmíněné ženy.
Ten na něj začal vyvíjet nátlak a zastrašovat ho smyšleným gangem ze Slovenska, s nímž měla žena údajně spolupracovat. Požadoval od něj peníze za ochranu před napadením. V dalších zprávách zase požadoval peníze na vlastní živobytí a stavěl se do role oběti.
Postupně se nátlak stupňoval. Oba muži se dokonce setkali. Vyděrač měl u sebe sekeru a neváhal položit sugestivní otázku: „Jsi připravený zemřít?“ Výhrůžky doplnil tvrzením, že má za sebou dvacet let ve vězení, a pár let navíc mu už neublíží.
Pod tlakem těchto hrozeb poslal muž během srpna a září dvě platby v celkové výši patnáct tisíc korun na účty, které mu vyděrač určil. Následovala další žádost, tentokrát o tři sta tisíc korun na zakoupení drog. To už muže vyděsilo a vydal se na policii podat trestní oznámení.
S oznámením o vydírání přišel na policii ve čtvrtek. Následující den policisté podezřelého zadrželi na čerpací stanici ve Zlíně. Skončil v policejní cele, a po nezbytných úkonech trestního řízení kriminalisté podali návrh na uvalení vazby, kterou soudce okresního soudu akceptoval. V pondělí ho policisté převezli do vazební věznice.
Obviněný muž má v rejstříku trestů dva záznamy za násilnou trestnou činnost a byl z vazby propuštěn koncem července letošního roku. Nyní mu v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
30. září 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková