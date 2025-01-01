Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Za volantem tahače s návěsem 48 hodin bez delšího odpočinku
Policisté z moravskoslezského KAMION – TEAMu řešili i delší a širší soupravu převážející bus.
Policisté z moravskoslezského KAMION – TEAMu kontrolovali v posledních dnech také řidiče nákladní jízdní soupravy, který strávil za volantem bez odpočinku téměř 48 hodin. Řešili i vozidlo převážející autobus, které se nevešlo do délkových ani šířkových limitů.
- Riskantně z pohledu bezpečnosti v silničním provozu si počínal 47letý řidiče tahače s návěsem převážející autodíly. Policisté z dálničního oddělení Frýdek-Místek, kteří ho na silnici I/48 u bývalého hraničního přechodu v Chotěbuzi na Karvinsku zastavili, zjistili, že využíval pro prodloužení své pracovní doby za volantem také kartu tachografu od svého kolegy, kterou střídal se svou kartou. Kolega s ním samozřejmě nejel. Řidič strávil za volantem bez delšího odpočinku téměř 48 hodin. Policisté mu zakázali další jízdu a pro podezření z několika přestupků ho oznámili příslušnému správnímu orgánu. Provozovateli uložili kauci ve výši 150 000 korun.
- Další ne až toliko běžnou věc řešili policisté dálničního oddělení Mankovice. Po dálnici D48 směrem na Nový Jičín jela nákladní souprava s návěsem, která převážela autobus. Policisté provedli na úrovni Bělotína nízkorychlostní měření a zjistili, že souprava je o téměř 3,5 metru delší, než je povoleno. O necelý metr byla „přešvihnuta“ také šířka. Řidič nepředložil rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací pro Českou republiku, měl jen platné povolení na přepravu nadrozměru pro Itálii, Rakousko a Polsko. Policisté zakázali další jízdu se soupravou do doby zjednání nápravy. Řidiči uložili pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 15 000 korun, provozovateli uložili kauci 200 000 korun.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 15. září 2025