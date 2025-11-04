Policie České republiky  

Za volantem se dvěma zákazy řízení

Řidič usedl za volant vozidla a řídil i přesto, že má vysloveny dva zákazy řízení motorových vozidel 

Policisté z Obvodního oddělení Česká Lípa, dne 24.10.2025 zahájili úkony trestního řízení, pro podezření ze spáchání trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého je podezřelý osmadvacetiletý muž. Dne 24. října 2025, krátce po půl deváté hodině večerní jej policisté zastavili a kontrolovali v katastru obce Volfartice, při řízení osobního vozidla tovární značky Volkswagen Passat. Z dostupných evidencí policisté zjistili, že muž řídí vozidlo v době, kdy vykonává trest zákazu řízení všech motorových vozidel. Rozhodnutím Městského úřadu Česká Lípa mu byl v říjnu 2024 uložen zákaz činnosti trvající do června 2026 a v srpnu téhož roku mu stejný úřad vyslovil další zákaz činnosti s dobou trvání do února 2026. Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.

Muži byla hlídkou policie zakázána další jízda a na obvodním oddělení mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který může být potrestán odnětím svobody až na 2 léta.

kpt. Mgr. Iva Martínková
4.11.2025

