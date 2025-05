Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Za volantem se 2 promile

RYCHNOVSKO – Po 6 pivech jel s kamarádem koupit další.

Rychnovští policisté včera odpoledne sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky 31letému cizinci, kterého v neděli 18. května zhruba půl hodiny před půlnocí kontrolovali policisté v rámci hlídkové služby jako řidiče vozidla zn. Seat v ulici Jiráskova v Rychnově nad Kněžnou. Hlídka vyzvala cizince k předložení dokladů potřebných pro provoz a řízení vozidla a také k provedení dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu. Té se podrobil a pozitivní výsledek přes 2 promile ho zřejmě tolik nepřekvapil. Policistům uvedl, že s hodnotami souhlasí a nežádá podrobení se lékařského vyšetření, že by to bylo zbytečné. K požití alkoholu se doznal a uvedl, že společně s kamarádem, který s ním cestoval ve vozidle, popíjeli alkohol, a když jim došel, nasedli do auta a jeli si koupit na benzinku další.

Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu.

V případě pravomocného odsouzení hrozí cizinci trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

20. května 2025

por. Mgr. Andrea Muzikantová

