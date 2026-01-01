Za volantem neměl co dělat
V sobotu v dopoledních hodinách se řidič fabie rozhodl ignorovat výzvu hlídky dopravní policie k zastavení vozidla v Kvasicích a začal ujíždět. Daleko nedojel. Při průjezdu křižovatkou nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk a naboural do zaparkovaného vozidla. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Dechová zkouška na alkohol i orientační zkouška na přítomnost omamných a psychotropních látek vykázaly negativní výsledek. Kontrolou policisté ovšem zjistili, že sedmačtyřicetiletý řidič neměl za volantem co dělat. Nejen že nebyl držitelem žádného řidičského oprávnění, ale také měl vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel.
Nyní mu za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí až dvě léta za mřížemi.
20. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.