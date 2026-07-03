Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Za volantem jedině nealko!
Řidičům a cyklistům, kteří dodržují pravidla silničního provozu, bylo odměnou nealkoholické pivo.
Ve slunném červencovém počasí je potřeba dodržovat pitný režim, ale v případě řidičů vozidel, motocyklů či cyklistů jen NEALKO, a proto se nymburská hlídka služby dopravní policie spolu s preventistou Územního odboru Nymburk, zapojili do projektu s názvem „Řídím, piju nealko pivo“, což je akce zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před, i během jízdy, jak za volantem, tak i za řídítky motocyklů, kol nebo koloběžek.
Jedná se o celorepublikovou preventivní akci ve spolupráci Policie ČR s Českým svazem pivovarů a sladoven. Policisté po provedení běžné silniční kontroly rozdali nealkoholické pivo těm řidičům, kteří neporušili žádné předpisy. Smyslem tohoto projektu je upozornit řidiče na nebezpečí požívání alkoholických nápojů před usednutím za volant a popř. využití možných alternativ, v tomto případě nealkoholického piva. Dále přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a co nejvíce snížit riziko dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu nebo omamných psychotropních látek.
Během preventivní akce bylo zkontrolováno 25 řidičů, přičemž ani jeden z nich nebyl pod vlivem alkoholu. Nicméně pár řidičů muselo být za své prohřešky sankcionováno dle platných zákonů, ale více bylo takových, kteří byli za své vzorné chování odměněni právě plechovkou nealko piva.
Více informací o projektu „Řídím, piju nealko pivo“ naleznete zde: https://www.rpnp.cz/.
ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ, a to v jakémkoliv množství!
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
3. července 2026