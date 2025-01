Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Za volant jen tak neusedne

RYCHNOVSKO – Řidička se prohnala obcí více než stovkou.



Foto PČR.jpgNový rok pro 43letou řidičku vozidla zn. MG nezačal vůbec pozitivně. Poté, co jí policisté z oddělení silničního dohledu v neděli 5. ledna 2025 dopoledne naměřili v obci České Meziříčí rychlost 102 km/h, přišla na místě o řidičský průkaz. Policisté řidičku vyzvali k prokázání totožnosti a vyzvali ji k provedení dechové zkoušky, která dopadla negativně. Policisté ženě na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu jí zakázali. Jelikož přestupek nelze řešit pokutou v příkazním řízení, žena se ze své rychlé jízdy bude zpovídat u správního orgánu na Městském úřadu v Dobrušce, kde jí hrozí sankce ve výši od 7 do 25 tisíc korun, zákaz činnosti od 6 do 18 měsíců a 6 bodů.

Policisté apelují na řidiče, aby dodržovali nejen rychlostní limity, ale i další pravidla silničního provozu, a svojí jízdu přizpůsobili aktuálním povětrnostním podmínkám. Mějte na paměti, že vyšší rychlost zkracuje reakční dobu a prodlužuje brzdnou dráhu. Rychlost jízdy není jen číslo na tachometru, je to klíčový faktor, který rozhoduje o bezpečí všech účastníků silničního provozu.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

6. ledna 2025

