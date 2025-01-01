Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Za volant i přes zákaz – řidič si svým jednáním přitížil
ÚSTECKO -
Ústečtí policisté v těchto dnech sdělili podezření 43letému muži, který usedl za volant, přestože měl soudem vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. K případu došlo v pondělí 29. září 2025 krátce po 13. hodině v ulici Nová v Ústí nad Labem. Policisté zde zastavili řidiče vozidla značky Volvo. Lustrací zjistili, že 43letý muž má rozhodnutím Magistrátu města Ústí nad Labem uložen zákaz řízení všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců, a to do února 2026. Tím, že za volant přesto usedl, se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policisté v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu.
Muž si svým nezodpovědným chováním výrazně přitížil – za uvedený trestný čin mu nyní hrozí až dva roky odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Policie ČR opakovaně upozorňuje, že zákazy řízení nejsou jen formální rozhodnutí, ale právně závazná opatření, jejichž porušování má trestněprávní následky.
Ústí nad Labem 6. října 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje