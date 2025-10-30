Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Za vloupání skončil opět za mřížemi
Zřejmě nenapravitelného recidivistu zadrželi policisté z Fulneku přímo při činu.
Minulý čtvrtek nad ránem vyjížděli policisté z obvodního oddělení Fulnek na oznámení o možném vloupání do jedné z prodejen ve vedlejší obci. Po příjezdu na místo si všimli před budovou zaparkované dodávky. Když přistoupili k prodejně, uviděli v rozbitém okně muže. Proto jej vyzvali, aby vylezl ven, což učinil. Poté již skončil v poutech na policejní služebně, kde měl co vysvětlovat.
Jak se ukázalo, jednalo se o 43letého recidivistu, který teprve vloni v listopadu opustil brány věznice, kde si odpykával trest za přechozí majetkovou trestnou činnost. Při vloupání do prodejny si měl do několika tašek nachystat přes 180 krabiček cigaret v celkové hodnotě víc jak 28 tisíc korun. Odnést si je však už nestihl díky rychlému zásahu policistů. V dodávce, kterou měl na místo přijet, pak policisté zajistili věci sloužící k páchání trestné činnosti, od rukavic, kladiva, šroubováku až po páčidlo.
A nezůstalo jen u jednoho skutku. Zadržený muž následně skončil v rukou novojičínských kriminalistů, kteří už na něj měli díky dalším důkazům a vyhodnoceným kamerovým záznamům nabito. Na začátku října si měl dnes již obviněný vytipovat dům na Novojičínsku, přijet k němu dodávkou a kamenem pak rozbít skleněnou výplň okna. Z nějakého důvodu si to však rozmyslel a do domu nakonec nevniknul. V polovině měsíce měl přijet opět dodávkou k areálu samoobslužné myčky a páčidlem se dostat do prostor zázemí. Zde měl odcizit několik kovových boxů, takzvaných měniček, i s finanční hotovostí, a tím způsobit škodu zhruba 47 tisíc korun.
Kriminalisté muže obvinili ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci. Také podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Obviněný se ke skutkům doznal. Na rozhodnutí o vině a trestu si tak počká opět za mřížemi, kde může v případě odsouzení strávit až tři roky.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
30. října 2025