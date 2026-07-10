Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Za vloupání skončil na vazbě
Několik prodejen se stalo terčem útoku, přičemž vznikla škoda přesahující půl milionu korun.
V posledních dnech došlo k sérii vloupání do prodejen v okolí lounského Mírového náměstí. První noc měl na výpravu pod rouškou tmy vyrazit osmatřicetiletý muž z Lounska. Nejprve se měl podle kriminalistů kolem půl třetí ráno pokusit vloupat do prodejny potravin. Po několika neúspěšných pokusech ho však měli vyrušit zaměstnanci, kteří v té době naskladňovali zboží. Jakmile uslyšeli hluk, vydali se ke vstupu, kde si na mobilní telefon pořídili záznam muže s předmětem, kterým měl páčit vstupní dveře. Ještě téže noci se měl vloupat do jiné prodejny, odkud odcizil elektroniku v hodnotě přesahující 130 tisíc korun.
Další noc už na své výpravy nevyrazil sám. Přibral si totiž třiatřicetiletého komplice a dvojice recidivistů se měla vydat na další noční tažení. Jejich prvním cílem se znovu stala prodejna s elektronikou. Pokus o vloupání však skončil pouze poškozenými vstupními dveřmi a do objektu se jim proniknout nepodařilo.
Podle našich dosavadních zjištění se poté přesunuli k prodejně se vzácným zbožím. Po vniknutí dovnitř začali zboží hromadit a odnesli si jej do své skrýše. Během jediné noci provozovnu navštívili hned dvakrát. Při druhé návštěvě už ale podle kriminalistů nespoléhali pouze na vlastní síly. Aby si usnadnili odvoz odcizených věcí, měli poblíž provozovny odcizit zaparkovaný osobní automobil.
Taková je bilance, kterou měla způsobit dvojice obviněných. Komisařka jim klade za vinu několik trestných činů a způsobenou škodu přesahující půl milionu korun. Mezi zajištěným lupem se nacházely také zbraně, a to sečné i střelné. S ohledem na jejich kriminální minulost a další okolnosti případu skončil jeden z recidivistů ve vazební věznici. Pakliže soud oba muže uzná vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody až na pět let.
10. července 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje