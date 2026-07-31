Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Za útok nožem hrozí až 18 let
Obviněný muž z Náchodska je stíhán vazebně.
Ve středu 29. července 2026 jsme krátce po půl šesté ráno přijali oznámení o násilném konfliktu mezi příbuznými v jednom z rodinných domů v části obce Velichovky – Hustířany na Náchodsku. Podle prvotních informací měl jeden z mužů zaútočit nožem na svého příbuzného.
Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky. Jako první dorazila prvosledová hlídka z Jaroměře, která na místě zadržela dvaatřicetiletého podezřelého. Policisté zároveň v blízkosti domu nalezli jedenačtyřicetiletého zraněného muže s bodnořeznými poraněními, kterému poskytli první pomoc.
Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří ve spolupráci s kriminalisty z územního odboru Náchod provedli ohledání místa činu, zajistili stopy a vyslechli zúčastněné osoby i svědky. Na základě získaných důkazů obvinili ještě téhož dne dvaatřicetiletého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu.
Podle dosud zjištěných skutečností došlo k útoku po předchozích osobních a rodinných konfliktech. Obviněný měl poškozeného opakovaně napadnout nožem a způsobit mu bodnořezná poranění, která si vyžádala okamžitý zásah zdravotníků a následnou hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Zraněný muž je v současné době ve stabilizovaném stavu a mimo přímé ohrožení života.
Vyšetřovatel podal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Náchodě návrhu vyhověl, a muž je nyní stíhán vazebně.
Za trestný čin vraždy ve stadiu pokusu hrozí obviněnému v případě prokázání viny trest odnětí svobody v rozmezí deseti až osmnácti let.
por. Karolína Hynková
31.7.2026