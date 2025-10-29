Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Za upozornění byl napaden
Policisté ještě týž den agresora vypátrali…
O tom, že slušné vychování je některým lidem zcela cizí, se bohužel přesvědčil dvaapadesátiletý muž při své cestě do zaměstnání.
Když v časných ranních hodinách procházel Litoměřicemi, uviděl u jednoho z bytových domů mladíka, který se choval hlučně a demoloval skleněnou výplň vchodových dveří.
Poškozený jej upozornil, na jeho nepatřičné chování.
Mladík však svou agresivitu měl obrátit proti němu a hrubě jej fyzicky napadnout.
Celou situaci viděl náhodný svědek, který okolo místa právě procházel a přivolal pomoc, kdy v tu chvíli agresor zanechal svého jednání a z místa utekl. Zranění muže si vyžádalo lékařské ošetření s následnou hospitalizací ve zdravotnickém zařízení.
Přivolaní policisté ihned zahájili intenzivní pátrání a ještě týž den v podvečer agresora vypátrali, omezili na svobodě a umístili na celu předběžného zadržení. V uplynulých dnech si 27letý Litoměřičan s bohatou trestní minulostí převzal sdělení obvinění ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví, za což mu hrozí až 10letý trest odnětí svobody.
Vyšetřovatel podal návrh na vazební stíhání obviněného pro pokračující trestnou činnost, s čímž se státní zástupce i soudce ztotožnili a podnětu vyhověli.
29. října 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje