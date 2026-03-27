Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Za úplatek vystavovala žadatelům o řidičské oprávnění potřebné posudky
Ženě z Karlových Varů nyní hrozí až čtyřleté vězení.
Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání sedmapadesátileté ženy z Karlových Varů, kterou obvinili ze spáchání přečinu přijetí úplatku. Dále zahájili trestní stíhání čtyř mužů ve věku 39, 42, 46 a 49 let z různých částí Karlovarského kraje, které obvinili ze spáchání přečinu podplácení.
Obviněná žena, která má od roku 2013 udělenou akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření a má v Karlových Varech akreditované pracoviště, měla v průběhu roku 2024 ze své pozice akreditované dopravní psycholožky vystavovat žadatelům dopravně psychologické posudky se závěrem ´způsobilý´. Ty měla vystavovat, aniž by žadatele o tyto posudky řádně vyšetřila, ačkoliv byla srozuměna s tím, že vyšetření se musí skládat z několika částí a zejména za osobní účasti uchazeče na pracovišti psychologa.
Obviněná čtveřice mužů měla po předchozí domluvě zprostředkovávat vystavení posudku mezi jednotlivými žadateli a sedmapadesátiletou ženou. Celkem téměř dvaceti uchazečům byl nakonec vystaven posudek o způsobilosti žadatele, a to i přesto, že obviněná žena dopravně psychologické vyšetření řádně neprovedla, pouze vystavila potřebný posudek, a to ve většině případů na základě písemných podkladů, které jí byly zaslány na e-mail či jí byly jinak předány. Jednotliví žadatelé za „vyšetření“ platili různé částky, které se pohybovaly v řádech tisícikorun, a to jak sedmapadesátileté ženě tak tak i čtyřem obviněným mužům.
Tímto svým jednáním získala sedmapadesátiletá žena ve svůj prospěch přibližně 30 tisíc korun. Čtveřice mužů tímto svým jednáním, kdy zprostředkovávali vystavení posudku, získali ve svůj prospěch téměř 20 tisíc korun.
Obviněná žena tedy ze své pozice akreditované dopravní psycholožky umožnila žadatelům o dopravně psychologické vyšetření, získání posudku se závěrem ´způsobilý´ za dopravně psychologické vyšetření, které ale neprovedla, tedy vystavila nepravdivé posudky, které nemohly vzhledem ke způsobu provedení odpovídat skutečnému zjištěnému stavu žadatelů, a je tedy nutné inkasovanou částku považovat za úplatek, neboť se jednalo o neoprávněný majetkový prospěch, kdy jej navíc tyto osoby potřebovaly proto, že svým závadným jednáním pozbyly řidičské oprávnění z důvodu závažného porušení dopravních předpisů a bez dopravně psychologického posudku by jim řidičské oprávnění vráceno nebylo, v případě jedné osoby se pak jednalo dokonce o posudek opravňující ji k výkonu instruktorky autoškoly. Akreditovaná dopravní psycholožka tak činila dobrovolně a úmyslně, zřejmě s vidinou snadného zisku.
V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na čtyři roky nebo zákaz činnosti. Čtveřici obviněných mužů hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky.
nprap. Jakub Kopřiva
27. 3. 2026