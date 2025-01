Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Za tři dny „poškozené ženě“ nedalo svědomí spát a policistům řekla pravdu

MŘ Ostrava - kamarádovi měla zpronevěřit uschované peníze.

Na konci minulého roku policisté z Ostravy-Hrabůvky přijali oznámení o krádeži finanční hotovosti z jednoho bytu v Ostravě-Dubině.

Tehdy poškozená téměř čtyřicetiletá žena sdělila, že ji měl na začátku prosince požádat kamarád, zda si u ní nemůže schovat 150.000 korun, a to z důvodu, že k němu má přijít na delší dobu bydlet známý, který zrovna měl přijít o střechu nad hlavou. Žena vyhověla a peníze příteli uschovala. Na konci roku jí měl však požádat o navrácení těchto peněz. Přítelkyně mu však uvedla, že jí zřejmě peníze odcizila návštěva, která u ní před Vánocemi byla, a se kterou popíjela. Majitel peněz tomuto „příběhu“ sice moc nevěřil, ale přesto trval na tom, aby to šla oznámit na policii.

Případ si do své gesce převzali kriminalisté, kteří v dané věci vyslechli majitele peněz. Již od samotného počátku se jim zdála verze oznamovatelky podivná, což se potvrdilo do tří dnů od samotného oznámení. Žena se sama dostavila na služebnu a kriminalistům uvedla, že ji tíží svědomí a ráda by vše uvedla na pravou míru. Jak se ukázalo, mělo být pravdou to, že její dlouholetý kamarád si k ní měl finanční hotovost ve výši 150.000 korun uschovat. Tu však měla vzít a téměř polovinu utratit za vánoční dárky, nájem a jiné výdaje. Zbytek peněz přinesla k výslechu.

Kriminalisté 3. oddělení obecné kriminality Ostrava se případem nadále zabývají, finanční hotovost ve výši 76.000 korun v těchto dnech vrátí poškozenému. Žena je podezřelá ze spáchání trestného činu zpronevěra. V současné době stále probíhají procesní úkony a věc je nadále v prověřování kriminalistů. V případě odsouzení jí hrozí od dvou do pěti let vězení.

Pokud se dostanete do finanční tísně, policisté v takových případech doporučují řešit to s přáteli, rodinou nebo s bankovními ústavy. I zkratové jednání, které vás vede k zoufalým činům, může být protiprávním jednáním, které bude potrestáno.

dne 7. ledna 2025

por. Bc. Eva Michalíková

