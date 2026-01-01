Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Za tisíc korun prodal svůj účet
Na Ústecku evidují desítky obdobných případů.
Ústečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality šetří další případ takzvaného „bílého koně“, kdy si lidé za úplatu nechají zřídit bankovní účet na své jméno a následně nad ním ztratí kontrolu. Tentokrát jde o 32letého muže, kterého na začátu loňského roku oslovila v garážích obchodního centra v Ústí nad Labem neznámá žena. Nabídla mu částku 1 000 korun za založení bankovního účtu, který měl sloužit pro údajné hraní online kasina. Muž pod vidinou snadného výdělku s nabídkou souhlasil, převzal od ženy mobilní telefon a ještě tentýž den si na pobočce banky zřídil účet na své jméno. Do žádosti zadal kontaktní údaje, které mu žena poskytla, a následně jí telefon předal. Od té doby k účtu neměl přístup ani kontrolu nad tím, jak je využíván. Na účet byly později připsány finanční prostředky ve výši 344 tisíc korun, které byly ještě téhož dne vybrány. Dvaatřicetiletý muž je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.
Policisté v této souvislosti opět varují veřejnost, aby si nenechávali za úplatu zakládat bankovní účty pro cizí osoby. I zdánlivě „výhodná“ nabídka může mít vážné právní následky. Za své jednání totiž nese odpovědnost vždy majitel účtu.
Ústí nad Labem 18. března 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje