Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Za svého mazlíčka nesete plnou zodpovědnost
Litoměřičan byl v souvislosti s útokem svého psa obviněn.
V polovině dubna 2024 došlo v litoměřické lokalitě Bílé stráně k incidentu, který vyvrcholil pokousáním osoby psem.
Běžná procházka v přírodě nabrala obrat ve chvíli, kdy k ženě, která byla na procházce se svým psem na vodítku, přiběhl pes většího vzrůstu, kterého jeho majitel nechal volně pobíhat a začal útočit na jejího psa. Poškozená se snažila svého psa bránit, přičemž utrpěla zranění v podobě kousanců. Zranění poškozené si vyžádala ošetření na chirurgickém oddělení s následnou zdravotní neschopností.
Případ byl původně kvalifikován jako přestupkové jednání, ale následně byl pro závažnost zranění poškozené, postoupen policistům na Územní odbor Litoměřice, kde byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu. V uplynulých dnech si majitel psa z Litoměřicka převzal sdělení obvinění pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, za což může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
Policisté zároveň upozorňují na skutečnost, že majitelé psů jsou povinni si zjistit, kde je možný volný pohyb psů, neboť na některých místech jako je například zmiňovaná lokalita Bílé stráně, upravuje venčení psů vyhláška obce o volném pobíhání psů na území obce.
Za zranění způsobená psem nese odpovědnost vždy jeho majitel (případně osoba, která měla psa v danou chvíli na starosti).
Tato odpovědnost je stanovena zákonem a vychází z principu, že ačkoliv je pes věcí v právním smyslu, jako živý tvor s vlastní vůlí, může svým chováním způsobit újmu. Za tu pak odpovídá člověk, jenž má zvíře pod kontrolou. Majitel je povinen zajistit, aby jeho pes neohrozil okolí, což zahrnuje správné vedení na vodítku, použití náhubku a dohled nad psem.
Apelujeme proto na občany, aby své psy nenechávali volně pobíhat po veřejných prostranstvích. Majitel psa je povinen zamezit jeho volnému pobíhání a na veřejných místech ho mít neustále pod kontrolou či dohledem. Je třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes může být nebezpečný pro své okolí, může napadnout lidi, zejména chodce a cyklisty, dále ostatní zvířata, může zavinit dopravní nehodu nebo způsobit škodu na majetku.
27. 11. 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje