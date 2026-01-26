Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Za svačinu zaplatil cizí kartou
Nevrátil peněženku.
V sobotu večer skončil na policejní služebně 26letý Litvínovan, který našel cizí peněženku. Místo vrácení nálezu se zachoval přesně opačně, začal utrácet.
Poškozený přišel o peněženku v pozdních odpoledních hodinách v jednom z litvínovských obchodů. Ke ztrátě došlo nejspíše při manipulaci mezi pokladnou a parkovištěm. Bohužel peněženka po několika minutách změnila majitele. Nepoctivý nálezce se asi radoval, jaké má to štěstí. Ne na dlouho. Nalezený poklad obsahoval osobní doklady včetně služebního průkazu Policie České republiky, ale zejména platební kartu. Litvínovan zřejmě neplánoval nález vrátit, ba naopak. O dvě hodiny později poškozený policista zjistil, že někdo v jiném obchodě kartou zaplatil dvě stovky. V tu dobu byl už na platebním prostředku chytře nastaven limit a ovšem byli informováni kolegové i městští strážníci. Ti právě vyjeli po další hodině na oznámení k benzínové čerpací stanici U Bílého sloupu, kde se střetli s neznámým mužem. Tam měla být totiž opět už neúspěšně použita platební karta k nákupu cigaret. Zjištěno to bylo z oznámení na mobil poškozeného v aplikaci internetového bankovnictví. Nepoctivec skončil zadržený na obvodním oddělení, kde si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Příště možná nalezenou věc vrátí, protože teď mu hrozí v případě uznání viny až dva roky ve vězení.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
26. ledna 2026