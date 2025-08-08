Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Za silvestrovský požár ve Frýdlantu nad Ostravicí padla obvinění
Byla jim zima, tak měli rozdělat oheň na dřevěné podlaze ve skladovací hale. Požár způsobil škodu za víc jak 10 milionů korun.
Poslední den loňského roku v ranních hodinách vyjížděli policisté spolu s hasiči do Frýdlantu nad Ostravicí k požáru v komplexu skladových hal. Policisté na místě vytyčili bezpečný perimetr a preventivně evakuovali z přilehlého nákupního centra víc jak stovku osob. Požár se v komplexu rozšířil na více budov a hasiči s ním bojovali až do odpoledních hodin. Následující den proběhlo ohledání místa požářiště za účasti policejního psovoda, specialistů z odboru kriminalisté techniky a expertiz a také hasičů.
Věc si do své gesce převzali frýdecko-místečtí kriminalisté, kteří už od začátku pracovali s několika možnými verzemi, od technické závady až po úmyslné či nedbalostní založení. Během několika měsíců náročného prověřování vyhodnocovali veškeré získané poznatky a listinné materiály, prováděli výslechy osob a zadali k vypracování odborná vyjádření. Z jejich výsledků vyplynulo, že se nejednalo o technickou závadu, příčinou vzniku požáru měla být manipulace s otevřeným ohněm. K ustanovení možných podezřelých pomohl také kamerový záznam, který kriminalisté v rámci prověřování získali a vyhodnotili. Zaměřili se tedy především na muže z tohoto záznamu, které se jim díky operativní činnosti podařilo velmi rychle ztotožnit.
Jak se ukázalo, muži (ve věku 29 a 39 let) měli den před požárem přijet vlakem z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí a rozhodnout se přenocovat právě v jednom ze skladů. Do komplexu se měli dostat dírou v plotě a následně vniknout do prvního patra jedné z budov. Zde byly uskladněny ochranné prostředky, elektrotechnické součástky a různé písemnosti. Jelikož jim byla zima, měli si právě z papírů rozdělat oheň na dřevěné podlaze a následně u něj usnout. Oheň se však rozhořel do takové míry, že je to vzbudilo a jelikož nebyli schopni jej uhasit, měli ze strachu z budovy utéci. Jelikož u sebe neměli mobilní telefony, měl jeden z nich následně požádat obsluhu nedaleké čerpací stanice o telefon a kontaktovat hasiče. Z obavy se však při hovoru představil pod smyšlenými údaji.
Kriminalisté následně oba muže obvinili ze zločinu obecné ohrožení z nedbalosti. Škoda způsobená požárem na budovách, uskladněných zařízeních a materiálech přesáhla částku 10 milionů korun. Trestní stíhání je vedeno na svobodě, v případě odsouzení jim hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
8. srpna 2025