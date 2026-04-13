Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Za pouhých šest dní dopadeni
V souvislosti s výbuchem a následnou krádeží finančních prostředků z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 11 kriminalisté v průběhu pátečního dne za pomoci zásahové jednotky zadrželi celkem čtyři osoby.
Kriminalisté z 1. oddělení Krajského ředitelství police hl. m. Prahy, díky velmi dobré operativně pátrací činnosti, získali informace týkající se podezřelých osob, které se měly společně podílet na krádeži několika milionů korun. Dvojice mužů za pomoci výbušniny poškodila v jeden okamžik dva bankomaty stojící vedle sebe, z kterých muži následně odcizili schránky s penězi, z nichž nedaleko od místa činu vyndali bankovky a ujeli na elektrokoloběžkách. Kriminalistům se následně podařilo zjistit místo, kde se podezřelí cizinci nacházejí a ty zadrželi za pomoci zásahové jednotky v Praze. Jednoho z cizinců zadrželi v bytě, další tři cizince ve vozidle.
Při domovní prohlídce policisté v bytě, kde společně všichni zadržení přespávali, nalezli bezmála 1,5 kg TNT, Hexogenu spolu s nosiči výbušnin, rozbušky a další prostředky sloužící k iniciaci výbuchu. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána i policejní pyrotechnická skupina, která zajistila veškeré tyto předměty sloužící k poškození bankomatů. Na základě nálezu výbušnin a dalších komponentů se kriminalisté domnívají, že podezřelí chtěli v tomto protiprávním jednání pokračovat a bankomaty na ulici Opatovská neměly být poslední. Kriminalisté dále zajistili tři motorová vozidla, dvě elektrokoloběžky, větší množství poškozených bankovek a další věci související s trestnou činností.
Kriminalisté z prvního oddělení obvinili celkem tři cizince ve věku od 25 do 40 let z trestného činu krádež vloupáním, stíhání bude následně rozšířeno o trestný čin nedovolené ozbrojování a obecné ohrožení, kdy trojici v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až osmi let. Trojice mužů je v současné chvíli stíhána vazebně. U čtvrtého zadrženého se nepodařilo prokázat, že se na krádeži podílel a z tohoto důvodu byl propuštěn na svobodu.
Již od počátku policisté prostřednictvím Úřad služby kriminální policie Policejního prezidia ČR úzce spolupracovali se zahraničními kolegy, v jejichž zemi zaznamenali již desítky obdobných krádeží z bankomatů. V současné chvíli se domníváme, že případ v naší zemi souvisí s desítkami obdobných krádeží na Slovensku.
Úřad služby kriminální policie Policejního prezidia dlouhodobě a intenzivně zastřešuje problematiku trestné činnosti související s útoky na bankomaty v České republice. V rámci této činnosti koordinuje postup policejních specialistů (policejních útvarů) a úzce spolupracuje s evropskými policejními partnery. Klíčovou součástí prevence i odhalování této trestné činnosti je rovněž spolupráce Policie České republiky s bankovními a nebankovními subjekty, zejména v oblasti zavádění preventivních a technických opatření ke zvýšení zabezpečení bankomatů. Tato spolupráce významně přispívá k včasné identifikaci pachatelů a k jejich rychlé a efektivní eliminaci nejen na území České republiky, ale i v rámci Evropy. V tomto ohledu je Policie České republiky se svými partnery velmi úspěšná.
mjr. Eva Kropáčová
13.4.2026
