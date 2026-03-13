Za posledních 20 let přišlo na českých silnicích o život 1668 motorkářů
S prvními jarními dny se na silnice vracejí motorkáři. Od začátku roku při dopravních nehodách přišlo o život už 6 z nich, což je o 5 více než ve stejném období minulého roku.
S příchodem jarních měsíců začíná každoročně také motorkářská sezóna. Na silnicích se postupně objevuje stále více strojů a s nimi i vyšší riziko dopravních nehod. Motocyklisté patří spolu s chodci a cyklisty mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Nemají kolem sebe ochrannou karoserii vozidla ani deformační zóny, které by při střetu zmírnily následky.
Za posledních 20 let přišlo na českých silnicích o život celkem 1668 motorkářů. Každý rok tak desítky rodin přicházejí o své blízké při dopravních nehodách. Statistiky z posledního roku přitom ukazují mírné zlepšení. V roce 2025 při dopravních nehodách přišlo o život celkem 60 motorkářů, z toho 57 řidičů a 3 spolujezdci. V roce 2024 to bylo 83 motorkářů.
U nehod zaviněných řidiči motocyklů je nejčastější příčinou nepřiměřená rychlost, nezvládnutí řízení v zatáčce a nesprávné předjíždění. Motocyklista se často dostane do smyku, vyjede mimo komunikaci nebo se střetne s protijedoucím vozidlem. Statistiky zároveň ukazují, že přibližně 6 z 10 dopravních nehod s účastí motocyklu zaviní samotní motocyklisté. Řidiči automobilů naopak motorkáře často přehlédnou při odbočování vlevo nebo při vjíždění na hlavní silnici. Menší rozměry motocyklu umožnují, aby se snadno ztratil v mrtvém úhlu zpětných zrcátek. Dalším častým problémem je nesprávný odhad rychlosti přijíždějícího motocyklu.
Doporučení pro motocyklisty
Před první jízdou v sezóně by měli motocyklisté zkontrolovat technický stav svého stroje. Zvláštní pozornost je nutné věnovat brzdám, pneumatikám a osvětlení. Po zimní přestávce je vhodné začít kratšími jízdami a postupně si obnovit návyky a reflexy. Velmi důležité je také být dobře vidět. Pomoci mohou reflexní prvky, zapnutá světla i kvalitní ochranné vybavení. Samozřejmostí by měla být kvalitní přilba, rukavice a chrániče. Přínosné mohou být také zdokonalovací kurzy, kde si motocyklisté vyzkouší krizové situace a zlepší ovládání motocyklu.
Doporučení pro řidiče automobilů
Řidiči automobilů by měli počítat s tím, že se s příchodem jara na silnicích objevuje více motorkářů. Při každé změně směru jízdy je nutné pečlivě kontrolovat zrcátka i prostor kolem vozidla. Při odbočování vlevo je vždy bezpečnější vyčkat, až protijedoucí motocykl projede. Důležité je také dodržovat bezpečný odstup, protože motocyklista může náhle reagovat na překážku nebo jinou situaci na silnici.
Přejeme všem motorkářům i motorkářkám šťastnou cestu a hlavně bezpečný návrat domů.
kpt. Mgr. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP ČR
13. března 2026