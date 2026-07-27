Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Za napadení strážníka mu hrozí až 4 roky za mřížemi
Strážníci chtěli, aby dodržoval vyhlášku města.
Z trestného činu násilí proti úřední osobě sdělili policisté podezření 32letému muži. Ten ležel v sobotu po poledni před domem v Řetenicích a popíjel alkohol na místě, kde je to vyhláškou města zakázáno. Na to ho upozornila opakovaně i hlídka městských strážníků, která se ho snažila postavit na nohy a opakovaně ho vyzývala, ať opustí prostor, nebo ať tam nepije alkohol. Muž však na strážníky pokřikoval a následně pěstí udeřil jednoho z nich do obličeje. Na místo se dostavili policisté, kteří muže převezli na záchytku, neboť nadýchal 2,5 promile alkoholu. Po vystřízlivění mu bylo sděleno podezření z násilí proti úřední osobě, za což hrozí trest odnětí svobody až na 4 roky.
27. července 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí