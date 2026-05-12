Za napadení skončil ve vazbě
Zloděj napadl prodavačku a ženu, která jí přispěchala na pomoc.
Ve čtvrtek po poledni došlo v Zábřehu před prodejnou na ulici k násilnému napadení dvou žen.
V prodejně se sportovním zbožím se v té době nacházel 25letý mladý muž. V obchodě vzal stan v hodnotě 899 Kč a odešel bez zaplacení. Jeho jednání si všimla mladá prodavačka, která za ním ihned vyběhla a volala na něho. Muž se k prodavačce vrátil, ale místo toho, aby odcizené zboží vrátil, zareagoval zcela neadekvátně. Strčil do ní takovým způsobem, že upadla mezi dvě zaparkovaná vozidla. Útok vůči ní pokračoval dál a to tím způsobem, že jí několikrát silně dupnul na horní část těla a hlavu. Vzápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolemjdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
S podezřelým proběhly na služebně procesní úkony a hned následující den bylo zahájeno jeho trestní stíhání a bylo mu sděleno obvinění z trestných činů těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádež. Na státní zastupitelství byl vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který státní zástupce a následně i soudce akceptovali. V sobotu odpoledne byl obviněný muž eskortován a předán do vazební věznice v Olomouci, kde zřejmě bude čekat až do vynesení rozsudku. Soudce může dle trestního zákoníku rozhodnout o uložení až desetiletého trestu odnětí svobody.
por. Mgr. Miluše Zajícová
12. května 2026