Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Za loupež mu hrozí až 10letý trest odnětí svobody
Kriminalisté obvinili 30letého muže z Kutné Hory.
Kutnohorští kriminalisté se od první poloviny prosince loňského roku zabývali případem napadení, ke kterému došlo na Václavském náměstí v Kutné Hoře. Všemu mělo předcházet hraní na automatech, kdy si dva muži vyhlédli staršího muže, který při hře vyhrál několik tisíc korun. Na náměstí po něm pak 30letý muž chtěl, aby mu "půjčil" tisíc korun. Poté, co mu poškozený řekl, že peníze nemá, ho měl útočník několikrát napadnout údery pěstí do obličeje a odcizit mu hotovost ve výši 10 tisíc korun a společně s druhým mužem z místa odejít.
Kriminalisté prověřili kamerové záznamy, vyslechli několik svědků a následně se jim podařilo ztotožnit podezřelého, který měl staršího muže napadnout a odcizit mu peníze. V minulém týdnu kriminalisté 30letého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Za takové protiprávní jednání může obviněnému hrozit až 10 let za mřížemi.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
19. ledna 2026