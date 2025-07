Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Za loupež mu bylo sděleno

HRANICE - Kriminalisté dopadli pachatele během pár dní.

Tento týden v úterý bylo 30letému muži sděleno obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupež a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterého se dopustil začátkem tohoto měsíce v obci Bělotín. K události došlo ve večerních hodinách poté, co mezi obviněným a poškozeným došlo ke slovní výměně názorů a následné rozepři. Oba dva byli silně pod vlivem alkoholu a obviněný, který byl bez peněz a na místě se nacházel s dalšími dvěma muži, chtěl, aby mu poškozený zavolal taxík. Ten to ale odmítl. Obviněný se nesmířil s tím, že na jeho požadavek nepřistoupil a šel směrem k němu. Poškozený 49letý muž začal v obavě o zdraví před agresorem ustupovat a poté i utíkat, ale ten ho dostihl a povalil na zem, kde ho udeřil do obličeje. Pak mu vytrhnul tašku, kterou měl přes rameno a odešel s ní do nedaleké budovy železniční stanice. Poškozený měl v tašce mobilní telefon, klíče, peněženku s finanční hotovostí, osobní doklady a platební kartu. Poškozený musel po napadení vyhledat lékařské ošetření. Škoda, kterou mu útočník napáchal, byla vyčíslena na necelých 16 700 Kč.

Krátce nato se rozjelo šetření celé události a kriminalisté s maximálním nasazením po pachateli pátrali. Vynaložili veškeré úsilí a podezřelého muže se podařilo během několika dnů odhalit a následně zadržet na základě předchozího souhlasu státního zástupce na jižní Moravě. Během prověřování se zjistilo, že útočník neměl žádný vztah k místu, kde k loupeži došlo, ale že byl v uvedené obci vyloučen z vlakové přepravy a jednalo se o osobu, která se mohla nacházet kdekoli, protože byla na pohybu. V rámci prováděných úkonů, se podezřelý, který se v minulosti dopustil protiprávního jednání majetkového i násilného charakteru, k napadení doznal a s policisty spolupracoval. Včerejšího dne byl z režimu zadržení propuštěn na svobodu, kde bude vedeno jeho trestní stíhání. V případě, že ho soud uzná vinným, může skončit až s desetiletou trestní sazbou odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

18. července 2025

