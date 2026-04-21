Za dva měsíce, na dvacet krádeží
Po pár týdnech na svobodě se rozhodl pokračovat ve své "živnosti".
Kriminalisté v pátek 17. dubna zahájili trestní stíhání 34letého muže z Olomouce jako obviněného z přečinu krádež.
Obviněný má za sebou bohatou trestní minulost, převážně majetkového charakteru. Poslední trest si odpykal ve vězení, ze kterého vyšel letos v lednu. To ho však nenapravilo a na živobytí se rozhodl „vydělávat“ krádežemi. Na svědomí má na dvě desítky krádeží v různých prodejnách napříč Olomoucí, ve kterých kradl od konce ledna do konce března. Soustředil se především na drogerie, kde kradl parfémy, holicí strojky a další drogistické zboží. V jednom případě z klenotnictví odcizil prsten se zirkony v hodnotě téměř 10 tisíc korun. V trafice zase nepohrdl ani kartonem cigaret, nebo na ulici dvěma uzamčenými jízdními koly. Ve třech případech si z prodejen s elektronikou odnesl mobilní telefony a bezdrátová sluchátka. Ze supermarketu za pomoci kompliců odcizil několik lahví alkoholu.
Policisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali všechny získané informace a poznatky. Také díky osobní znalosti se jim podařilo vytipovat konkrétní osobu, která měla mít sérii krádeží na svědomí.
Svým jednáním způsobil celkovou škodu za 200 tisíc korun. Jak kriminalisté zjistili, odcizené zboží následně přeprodával.
Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby, který soud akceptoval. Trestní stíhání probíhá vazebně. V případě prokázání viny a odsouzení mu v krajním případě hrozí až pět let za mřížemi.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
21. dubna 2026