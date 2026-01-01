Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Za dva dny ztratil přes šest set tisíc
Šedesátník z Blanenska si na údajně zajímavé investice půjčil v bankách i od známých.
Na částku blížící se dvěma miliónům korun si v minulých dnech přišli na Blanensku internetoví podvodníci. Na začátku roku reagoval šedesátník z regionu na internetový inzerát nabízející zajímavé investice. Kontaktovala jej specialistka, která vysvětlila vše potřebné a muž po zaplacení vstupního poplatku a instalaci potřebných programů začal investovat. Na počítači mohl také sledovat, jak si jeho investice vedou. Povzbuzen zajímavými výsledky postupně podle pokynů finančních expertů během dvou měsíců odeslal nejméně milión a dvě stě tisíc korun. Dlužno dodat, že nemalou část investovaných peněz si vypůjčil buď v bankách, nebo u příbuzných. Když už neměl k dispozici další finance, obchodníci s ním přestali komunikovat a muž pochopil, že naletěl podvodníkům.
K zisku více než šesti set tisíc korun stačilo údajným finančním expertům dva dny komunikovat s pětasedmdesátiletým mužem. Ten po zaplacení vstupního poplatku postupně osobně několikrát předal kurýrům stotisícové částky. Až když komunikace s finančními expertem ustala, muž pochopil, že byl podveden.
por. Bohumil Malášek, 21. března 2026