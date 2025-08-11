Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Za dva dny zkontrolováno 520 vozidel
Během celokrajské dopravně bezpečnostní akce vybráno přes 400 tisíc korun.
Minulý týden se v Ústeckém kraji uskutečnila dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování předepsané rychlosti. Během dvou dní zkontrolovali policisté 520 vozidel a zjištěno bylo 235 přestupků. 171 řidičů nedodrželo předepsanou rychlost, 18 vozidel mělo nevyhovující technický stav, 10 pasažérů nebylo připoutaných a 4 řidiči nesprávně předjížděli. Celkem policisté vybrali na pokutách 405 tisíc korun. Na místě byly zadrženy kvůli vysoké rychlosti 4 řidičské průkazy a v systému nedoplatku CEPAN bylo vybráno 14 100,- Kč.
11. srpna 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí